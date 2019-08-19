Yeni Çorumspor Kırşehir'le yenişemedi

Yeni Çorumspor Bolu’da devam eden yeni sezon hazırlıkları üçüncü etap kampındaki ikinci hazırlık maçında Kırşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.



Kamp yaptıkları Termal Otel sahasındaki hazırlık maçında Teknik Direktör Bahri Kaya kadrodaki 19 futbolcudan 17’sine forma verdi. Son günlerde yağan yağış nedeni ile ağırlaşan zeminde iki takım oyuncularıda oldukça zorlandılar.

Maçın ilk dakikalarında Kırşehir Belediyespor daha etkili olurken ilk yirmi dakimanın ardından Yeni Çorumspor oyunda dengeyi kurdu ve daha çok hücuma çıkan takım görüntüsü verdi.

Ağır zemin nedeni ile mücadelesi yüksek maçta Yeni Çorumspor’da kadro derinliğinin fazla olmaması ve hücumda üretken olunamaması nedeni ile ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve devre 0-0 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda iki takımda oyuncu değişiklikleri yaptı vetüm oyuncularına forma şansı verdi. Bu yarıda da iki üç net pozisyon bulan Yeni Çorumspor final paslarında ve son vuruşlarda başarılı olamayınca karşılaşma başladığı gibi golsüz beraberlikle sona erdi.