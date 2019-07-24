Yeni Çorumspor sevdası mesafe tanımıyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Yusuf Çabuk, Yeni Çorumspor’a üye olmak için Çorum’a geldi. Yeni Çorumspor’a üye olmak için Kuşadası’ndan Çorum’a gelen Çabuk, şampiyonluk kupası ile de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Yusuf Çabuk, Yeni Çorumspor’a üye olmak için Çorum’a geldi.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Yusuf Çabuk, Yeni Çorumspor’a üye olmak için Çorum’a geldi. Yeni Çorumspor’a üye olmak için Kuşadası’ndan Çorum’a gelen Çabuk, şampiyonluk kupası ile de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
Kafayı çalıştırmak gerek, Stad Demir çubuklarla çevrilmiş, yanlış bir hareket. Stadın Arkası hastane Stadın Alt katlarını yap dükkan ver kiraya. Çorumspor a gelir olsun Hastane girişi ön yoldan olsun Çıkışta stadbistikametinden Al sana gelir Beyin bedava sevgili hemşerilerim