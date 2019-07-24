Yeni Çorumspor sevdası mesafe tanımıyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Yusuf Çabuk, Yeni Çorumspor’a üye olmak için Çorum’a geldi. Yeni Çorumspor’a üye olmak için Kuşadası’ndan Çorum’a gelen Çabuk, şampiyonluk kupası ile de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.