Yeni Çorumspor’a genç orta saha

HARUN AKKAYA

Yeni Çorumspor’da transfer hareketliliği başladı. Yeni Çorumspor Fenerbahçe alt yapısından yetişen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Mataracı ile 3 yıllığına anlaştı.

En son Sancaktepe Belediyespor forması giyen Mataracı, önümüzdeki sezon Yeni Çorumspor’un başarısı için ter dökecek.

OĞUZ MATARACI KİMDİR?

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve profesyonel futbol hayatına da Fenerbahçe’de başlayan Mataracı, geçtiğimiz yıl Sancaktepe Belediyespor forması giyen Mataracı, ön libero olarak görev yapıyor. Mataracı geçtiğimiz yıl Sancaktepe sorması ile 5 maçta forma giydi.