Yeni Çorumspor’a gurbetçi futbolcu

HARUN AKKAYA

Dış transferde atağa kalkan Yeni Çorumspor, ilk dış transferini Schalke 04 altyapısından yetişen Emrah Uzun ile 2 yıllığına anlaştı.

Alman ve Türk vatandaşı olan Emrah Uzun geçtiğimiz sezon Utaş Uşak Spor forması giyen Uzun, 21 maçta formaya giyerek 5 gole imza attı.

EMRAH UZUN KİMDİR?

Almanya Gelsenkirchen doğumlu Emrah Uzun, Schalke 04 altyapısından yetişti. 2002-2105 yılları arasında Almanya 2.lig takımlarında oynayan Uzun’un Türkiye macerası 2016 yılında başladı. 2016 yılında Hatayspor forması giyen Uzun, sırasıyla 2018 yılında Sarıyer ve 2019 yılında Utaş Uşak forması giydi. 31 yaşındaki Emrah Uzun, santrafor olarak görev yapıyor.