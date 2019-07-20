Yeni Çorumspor’da iki takviye birden

Transfer çalışmalarına titizlikle devam eden Yeni Çorumspor defansa ve forvete takviye yaptı.

Yeni Çorumspor defans hattını geçen sezon Gümüşhanespor’da forma giyen Mehmet Cansın Çiçek ile güçlendirirken, forvete de Artun Akçakın’ı takviye etti.

2 oyuncu ile de 2 yıllığına anlaşma yapıldı.

Geçen sezon Gümüşhanespor forması ile 28 maça çıkan Mehmet Cansın Çiçek 6 gole imza atarken, geçtiğimiz sezon Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Kastamonu 1966 forması 30 maça çıkan Artun Akçakın ise 10 gole imza attı

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2019, 23:15