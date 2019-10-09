Yeni Çorumsporlu futbolculardan "Barış Pınarı Harekatı"na destek

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yeni Çorumspor'un futbolcuları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdi.
Yeni Çorumspor, ligin 7. haftasında Başkent Akademi Futbol Kulübü ile Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Yeni Çorumsporlu futbolcular, "Barış Pınarı Harekatı"na destek amacıyla sahaya, üzerinde "Barış Pınarı Harekatı'nda olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız" yazılı pankartla çıktı.
Karşılaşmanın açılış seremonisinde İstiklal Marşı okunurken Yeni Çorumsporlu futbolcular hep birlikte asker selamı verdi.
Gol sevinçlerinde de asker selamı veren ev sahibi takımın oyuncuları, sahadan 3-2 galip ayrıldı.