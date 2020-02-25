Çorum FK’da yeni kaptan Şaban Genişyürek oldu. Başkan Fatih Özcan, Kerem Çağatay’ın kaptanlık görevine geldikten sonra performansında büyük düşüş yaşandığını belirterek bu amaçla kaptanlık görevinde değişikliğe gittiklerini söyledi.

Başkan Özcan, bu haftadan itibaren takımın 1. kaptanı olarak devre arası kadroya katılan tecrübeli isim Şaban Genişyürek’in getirildiğini diğer kaptanların görevine devam edeceğini açıkladı.