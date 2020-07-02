Yeni sezon hazırlığı başladı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da bu sezonun tescil edilmesinin ardından yeni sezon hazırlıklarına başlanıyor. Kırmızı Siyahlı takım önceki akşam yaptığı antrenmanın ardından Futbol Federasyonu’ndan gelen ligde kalan maçların oynanmayacağı yönündeki kararının ardından futbolcular evlerine dağıldılar.

Federasyon’un bu kararının ardından Çorum FK Yönetimi ve Teknik Heyeti yeni sezon hazırlıklarına bugünden itibaren start veriyor. Yeni sezonda Teknik Direktör olarak göreve başlayacak Bahri Kaya çalışmalarının sürdüğünü ve önümüzdeki günlerde kadro yapılanmasına başlayacaklarını söyledi.

Kaya, öncelikli olarak iç transferi tamamlayacaklarını kalacak ve gidecek futbolcuları belirledikten sonra görüşmeler sonunda anlaşmaların imzalanacağı ardından da dış transfere yöneleceklerini söyledi. Bu sezonki kadrodaki eksikleri belirlediklerini buna görede takip ettikleri isimler olduğunu belirten Kaya, ‘Kadromuza ve bütçemize uygun isimler ile temas halindeyiz. İç transferin ardından bu isimlerle yönetim görüşerek anlaşma imzalayacak’ dedi.

Teknik Direktör Bahri Kaya yeni sezon hazırlıkları konusunda ise Federasyon’un açıklayacağı başlama tarihini beklediklerini söyledi. Eylül ayının ilk haftası veya ortasında bir planlama olduğunu öğrendiklerini belirten Kaya bu tarihin netleşmesinin ardından yeni sezon çalışma takvimini belirleyeceklerini sözlerine ekledi.