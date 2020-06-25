Yeni sezon kadro planlaması hazır

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da bir yandan ligin kalan altı hafta maçlarının oynanma ihtimaline karşın hazırlıklar sürerken diğer yandan yeni sezon kadro planlamasınında hazır olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon kırmızı siyahlı takımdaki performansı ile şampiyonlukta büyük pay sahibi olan tecrübeli teknik adam Bahri Kaya ile yeni sezon için anlaşma sağlanmasının ardından başlayan çalışmalarda sona gelindiği öğrenildi.

20 Haziran’dan buyana Çorum’da tesislerde takımla birlikte olan tecrübeli teknik adam Bahri Kaya bir yandan takımın çalışmalarını kenardan izlerken diğer yandan da yeni sezon kadro planlaması için çalışıyor. Başkan Fatih Özcan’ın geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamada yeni sezon planlaması için çalışmaların devam ettiğini açıklamasının ardından teknik heyetin bu konuya ağırlık verdiği belirtildi.

Teknik Direktör Bahri Kaya’nın yeni sezon bütçesi doğrultusunda mevcut kadrodan kalacak ve gidecek futbolcuları büyük oranda belirlediği öğrenildi. Bu konuda Başkan Fatih Özcan ilede temas halinde olan tecrübeli teknik adam bir yandan da takımın eksik bölgeleri için dış transferdeki isimler üzerinde de yoğun bir çalışma içinde olduğu edinilen bilgiler arasında.

Kalan altı hafta maçları için çalışmaları sürdüren kırmızı siyahlı kulüp teknik heyeti Federasyon’un kalan maçları oynatma kararı halinde sezon bitene kadar çalışmaları bekletecek. Bu günlerde açıklanması beklenen kesin kararda kalan haftaları oynatmama kararı verilmesi halinde ise Çorum FK yönetimi Teknik Heyetin hazırladığı rapor doğrultusunda yeni sezona devam edilecek isimlerle görüşerek anlaşma imzalayacağı devam edilmeyecek isimlere ise başarılar dilenerek yolların ayrılması bekleniyor.