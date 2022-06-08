'Yeni Spor Yasası' için toplandılar

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçen yeni spor yasasının değerlendirildiği toplantı dün Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu’ndaki toplantıya Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaran Hıncal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Şube Müdürleri Rıfat Ceylan ve Ferhat Yıldız, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran, Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Çorum Belediyesi Gençlikspor Başkanı Nadir Solak ve yönetim kurulu üyesi Ömer Faruk Yetim katıldılar.

Toplantıda Meclisde onaylanan yeni spor yasası maddeleri teker teker görüşülerek bunların Çorum’da uygulanması, spor kulüplerinin Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri denetimine alınması konularındaki gelişmeler ve Federasyon, Konfederasyon olma konularındaki yeni düzenlemeler detaylı olarak ele alındı ve katılımcılar görüşlerini dile getirdiler.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2022, 16:39