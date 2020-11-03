Yeni Sportif Direktör İsmail Atalay Baydur

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da Sportif Direktörlük görevine İsmail Atalay Baydur getirildi.

Başkan Fatih Özcan dün düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada Çorum Amatör futbolundan yetişmiş ve bir çok profesyonel kulüpte forma giymiş İsmail Atalay Baydur Ersin Küçükoğlu’ndan boşalan sportif direktörlüğe İsmail Atalay Baydur’u getirdiklerini açıkladı.

Kırmızı Siyahlı takımın yeni Sportif Direktörü İsmail Atalay Baydur ise törende yaptığı konuşmasında ilk olarak İzmir depreminde ölenlere rahmet yaralılar acil şifaler diledi.

Baydur Çorum FK alt yapısında uzun yıllardır görev yaptığını belirterek ‘Başkanım sağolsun bana farklı bir görev uygun gördü. Bende daha fazla hizmet edecek olmanın verdiği onurlu seves seve kabul ettim. Böyle bir göreve başlarken böyle kaliteli ve kariyerli bir hoca topluluğu ile başlamak benim için büyük bir şans,. Benimde tabiki kısa orta ve uzun vadeli hedeflerim var. Kısa vadedeki hedef bu kulübü İsmet hocamın ve ekibinin önderliğinde hedefe oynayan karakterli bir duruş sergileyen takım oluşmasında görev mapsamım dahilinde hiç bir fedekarlıktan kaçınmayacağımdan emin olabilirsiniz. Başkanımı gösterdiği güvenden dolayı teşekkür ediyorum, inşallah hocam içinde benim içinde güzel bir dönem geçer’ dedi.