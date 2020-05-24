Yeni stadyumun devri Haziran ayı sonunda bitecek!

FATİH BATTAR

2 yıldır beklenen müjdeyi Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın verdi. Yeni stadyumun son durumuna ilişkin bir açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Haziran ayı sonunda stadın devir-tesliminin tamamlanacağını açıkladı.

2 yıldır yılan hikayesine dönen ve bir türlü açılamayan yeni stadyum ile ilgili müjdeyi Ramazan Bayramı’nda açıklayan Başkan Aşgın, statta eksikliklerin tamamlandığını ve Haziran ayı sonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile devir-teslim sözleşmesini imzalayacaklarını aktardı.

Müteahhit firmanın statta eksikliklerini hemen hemen tamamladığını anlatan Aşgın; "Spor Toto ile 17 milyonluk sponsorluk anlaşması yapılmıştı. Müteaahit ile hiçbir sıkıntımız kalmadı. Müteaahitin parası ödendi. Bakanlık yetkilileri Çorum’a geldi. Değerlendirmeler yapıldı. Yapılan değerlendirmede statta bazı eksikliklerin olduğu tespit edlmişti. Özellikle koltukar ile ilgili sıkıntı olmuştu. Firma 11 bin adet seyirci koltuğunu değiştirdi. 1500 adet seyirci, 2500 adet Protokol, VİP, Loca koltukları şuan yapılıyor. Normalde 1 Nisan tarihine kadar süre verilmişti eksikliklerin giderilmesi amacı ile ama araya Koroanavirüs girince ek süre talep etti. Süre 15 Haziran’a kadar uzatıldı. Mayıs ayı sonu itibariyle devir talebinin yazısını yazacağız. Bakanlığa herşeyin bittiği ile ilgili yazıyı göndereceğiz. 15-20 gün içinde devir-işlemleri tamamlanmış olacak. Çorum FK, yeni sezonda yeni stadyumda oynayabilecek." dedi

'MİLLET BAHÇESİ İÇİN PROJE İHALESİ YAPILDI'

Eski stadyumun yerine bakanlığın Millet Bahçesi, Millet Kırathanesi ve Kongre Merkezi yapacağını belirten Aşgın; "Eski stadyumun yeri ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Çorum’a geldiğinde ora ile ilgili bir söz almıştık. Millet Bahçesi, Millet Kırathanesi ve Kongre Merkezi yapılması için Bakan Murat Kurum’dan bir söz almıştık. Geçtiğimiz hafta içinde bakanlığın buranın proje ihalesini yaptığını öğrendik. Proje ihalesini alan firma Çorum’a geldi ve inceleme yaptı. Çorum, inşallah bakanlığımızın desteğiyle Çorum Millet Bahçesi, Millet Kırathanesi ve Kongre Merkezi’ne kavuşacak. İçerisinde tenis kortu, bisiklet yolları olacak." diye konuştu

'ESKİ STADYUMUN EDERİ KADAR ARSA ALACAĞIZ'

Eski stadyumun yerine stadyumun arsa değeri kadar Milli Emlak'tan arsa alacaklarını ve Çorum'un burada bir kaybının olmayacağını ifade eden Başkan Aşgın; "Eski stadyumun yerini Gençlik ve Spor Bakanlığı bize devredecek aynı anda bizde yeni stadyumu Gençlik Spor Bakanlığı’na devredeceğiz. Bundan sonraki süreçte tüm işletimi bakanlık yapacak. Eski yeri de biz alacağız. Eski stadyumun ederi kadar bakanlık bize başka yerden bize arsa verecek. Milli Emlak’tan oranın ederi kadar arsa tahsis edecek. Bir kaybımız olmayacak. Aynı zamanda Kapalı Spor Salonu’nu da bakanlığa devredeceğiz. 15 Haziran’a kadar devir işlemleri bitmiş olacak." ifadelerini kullandı



Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020, 18:22