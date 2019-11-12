Yeni stat ikinci yarıya yetişiyor mu?

FATİH BATTAR

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir, İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel ile birlikte yeni statta incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma yetkililerinden stadyum ile ilgili bilgi alan Aşgın; “Çorum ve Çorumspor böyle güzel bir statda oynamayı hak ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Gençlik ve Spor Bakanımızın destekleriyle stadı en kısa süre içerisinde tamamlayacağız. En güzel galibiyetleri alacağımız stadımız şehrimize hayırlı olsun. 2.Lig şampiyonluğunu yeni stadyumda kutlamak nasip olur inşallah.” dedi

Edinilen bilgilere göre stadyumun 2.yarıya yetişmesi öngörülüyor. Stat ile ilgili eksiklerinin tamamlanmasının ardından Yeni Çorumspor’un 2.yarıda iç saha maçlarını yeni statta oynaması bekleniyor.