Yeni transferler maç kadrosunda

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da Kocaelispor ile karşılaşacak maç kadrosu açıklandı.

Teknik Direktör Bahri Kaya yeni transferlerin üçünüde 18 kişilik maç kadrosuna aldı. Yılmaz Can da maç kadrosunda. Önceki akşam yapılan çift kalenin ardından açıklanan maç kadrusunda kaleciler Hasan Hüseyin ve Deniz ile savunma oyuncuları Ertuğrul, Salih Zafer, Eren, Talha, Tarık, Mehmet Sedef, Nafican ile orta saha oyuncuları Muhammet Fettahoğlu, Muhammed Çoban, Onur, Mikail, Kerem Pala, Yılmaz Can, Umut, Kıvanç ve Sinan yer alıyor.

Kırmızı Siyahlı takım dün Kocaeli’nde kamp yapacağı otele yerleşti ve akşam saatlerinde bir antrenman yaptı. Bu sabah yapacağı ter idmanı ile Kocaelispor maçının hazırlıkları tamamlayacak olan kırmızı siyahlı takım otelde maç saatini bekleyecek.