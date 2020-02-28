Çorum FK Teknik Direktörü Ersin Küçükoğlu, camia olarak geçmişi geride bıraktıklarını ve önlerine baktıklarını belirterek ‘Her maçımız final ve ilk final maçında da yarın Tarsus İdman Yurdu önünde güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz’ dedi.

Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan kırmızı siyahlı takımın yeni Teknik Direktörü Ersin Küçükoğlu öncelikli olarak ülkeyi yasa boğan elim haber nedeni ile tüm kulüp olarak çok üzüntülüğü olduklarını belirtti. Küçükoğlu ‘Tüm ülkenin başı sağolsun şehitlerimizin mekanı cennet olsun. tüm şehit ailelerine sabır yarı askerlerimize allahtan acil şifalar diliyorum’ dedi.

Yarın deplasmanda oynayacakları Tarsus İdman Yurdu maçı ile ilgili olarak ise hafta içinde görevi aldıktan sonra tüm hazırlıklarını yaptıklarını belirten Küçükoğlu ‘Cezalı ve sakat oyuncularımızın yanı sıra maçta görev yapabilecek tüm oyuncularımızla iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Pazar günki maçta hem kulübümüz hemde camiamız adına sahada elimizden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz. Takım olarak geçmişi geride bıraktık ve önümüze bakıyoruz. Ligde kalan her maç bizim için final niteliğinde. Tüm futbolcularımız ve bizler Tarsus maçında sahada en iyi sonucu almak adına konsantre olduk. İnşallah geleceğimiz için güzel bir başlangıç olur. Biz çok inançlı ve kararlıyız ve sezon sonuna kadar da bu böyle devam edecek. Netice almak için savaşmamız gerekteğini biliyoruz ve bizde bunu yapacağız. Yenilenler değil vazgeçenler kaybeder’ dedi.