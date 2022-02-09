‘Yenilgiyi kabullenmeyen bir takım’

Çorum FK Teknik Direktörü Ergün Penbe zor bir görevi kabul ettiğini iyi bildiğini ancak kadro kalitesine inandığı ve güvendiği için kabul ettiğini belirterek ‘Sezon sonuna kadar mücadeleden asla ödün vermeyeceklerini söyledi.

Takım olarak fiziksel eksikledi olduğunu Maraş maçından sonra daha iyi noktaya geleceklerine inandığını belirten Penbe ‘Bizim inandığımız kadar futbolcularımızda kendilerine inanır ve güvenirlerse çok fazla şeyi başaracağımıza inanıyorum’ dedi.

Penbe göreve başlama döneminden bugüne kadar geçen süre ile ilgili yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

‘Fizik olarak yetersisiz’

Ben Diyarbekirspor maçından 4-5 gün önce göreve geldim. Göreve başladıktan sonra yeni hocanın gelmesi ile oyuncularda bir kıpırdanma olur ama bizim oyuncularda hiç kıpırdanma yoktu. Kafa olarak bitmiş, mental olarak çökmüş ve fizik olarak yetersiz bir Çorum FK gördüm. İlk hedefimiz bunu düzeltmek oldu. Bunu şuana kadar bir nebze de olsa başardık. Turgutluspor maçı ile başlayan bir mental yükseliş var takım içerisinde. Ancak fizik olarak hala hazır değiliz ama Kahramanmaraş maçından sonra daha iyi olacağımızın da sözünü buradan verebilirim.

‘’Ben oyuncu grubuma ve Yakup Ateş’e inanıyorum’

Zor bir göreve geldiğimizin farkındayız. Kolay göreve herkes gelir zaten biz zor olanı seçtik. Ama başta söylediğim gibi ben bu oyuncu grubuna ve Yakup Ateş’e inanıyorum. Bizim inandığımız gibi oyuncularımı da kendilerinin çok şeyi başarabileceğine inandırabilirsem o zaman başarı kaçınılmaz olacaktır. Bunu da her toplantımızda oyuncularıma anlatıyorum.

‘Mücadelemizden asla ödün vermeyeceğiz’

Biz onlara o dalı verirsek onlar o dala tutunacaktır. Yoksa bir memur zihniyeti ile sadece maçı oynamak için maça çıkacaktır. Onlara bir hedef koymak lazım. Bu hedefi de onlara anlattık. Bu yönde de hep birlikte bir çalışma içerisine girdik. Bu süreçte alabildiğimiz kadar puan almayı hedefliyoruz. Tabiki çok üzüleceğimiz maçlar, puan kayıpları olacaktır. Ama Çorum FK’ya gönül verenler şunu bilsin biz sonuna kadar savaşacağız. Mücadelemizden asla ödün vermeyeceğiz.

‘Katkı sağlayacağına inandığım oyuncular’

Yeni yapılan transferlerin hepsinden memnunum. Bildiğim ve katkı sağlayacağına inandığım oyuncular hepsi. Benim memnuniyetimden ziyade oyuncuların da burada memnun olması önemli. Recep ve Mahsun çok çabuk uyum sağladı zaten. Diğer oyuncularımızda en kısa sürede takıma uyum sağlayıp hedeflediğimiz yolda bize katkı sunacaklardır. Giden oyunculara da verdikleri hizmetten ötürü teşekkür ederim. Zaten kafa olarak burayı bitirmişlerdi. Burada olmaları hem takıma hem de kendilerine zarar verecekti. Onlar için de ayrılmaları bence isabetli ve doğru bir karar oldu.

‘Sakarya maçının ertelenmesi avantaj oldu’

Sakarya maçının ertelenmesi bizim açımızdan avantaj oldu. Çünkü o maç öncesi 2 maç üst üste kaybetmiştik. Bu kayıplardan sonrası hem fiziksel, hem de mental olarak hazır olmayan bir takım açısında Sakarya maçının ertelenmesi ciddi anlamda avantaj oldu. Sakarya maçında da alacağımız kötü sonuç bizi olumsuz yönde etkileyecekti. Şimdi ertelenen Sakarya maçında daha takım olmuş, daha diri bir Çorum FK sahada olacaktır.

‘Son düzlüğe kimin iyi gireceği önemli’

Bu grupta ve üç puanlı sistemde bunu söylemek zor. Yukarıdaki sıralamada zaman zaman değişecektir. Alttaki sıralamada. Bodrum ve 1461 Trabzon FK ikinci yarıya iyi başlayan takımlardan. Yani bu ligde 3 maç üst üste kazandığınız zaman puan sıralamasında çok şey değişiyor. Şuan ilk 10’da yer alan takımların play-offu sonuna kadar kovalayacağını düşünüyorum. Burada son düzlüğe kimin iyi girebileceği önemli. O son düzlükte tecrübeli takımlar ön plana çıkacaktır. Bizim takımda tecrübe açısından oldukça önemli oyunculara sahip.

‘Alt yapımıza büyük önem veriyoruz’

Geçtiğimiz gün altyapı hocalarım ile bir istişare yaptık. İlerleyen günlerde de zaman olursa altyapımızın maçını izlemeye gideceğim. Oyuncuların gelişimi ve yapılması gerekenler noktasında da altyapı hocalarım ile konuştum. Hatta kendilerine gelip tesislerde antrenman yapabileceklerini söyledim. Malum genç oyuncuların A takım havasını soluması çok önemli. Diğer sahamız genelde boş oluyor orada antrenman yapmalarında sakınca yok. Bunun için de sahadaki karın erimesini bekliyoruz. Ben genç oyunculara önem veren bir hocayım zaten. O yüzden Çorum’da görev yaptığım sürede ne kadar genç oyuncu kazandırabilirsem iyi olacaktır. Bunun için de özel bir çalışma içerisinde olacağız.