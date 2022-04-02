‘Yeteneklerinizi keşfedin, asla pet etmeyin’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Ergen Penbe Beden Eğitimi ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi iş birliği ile TED Çorum Koleji Anadolu Lisesi Kariyer Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Milli takım ve Galatasaray’ın efsane isimlerinden halen Çorum FK Teknik Direktörü olarak görev yapan Ergün Penbe okula gelişinde İdareci ve öğretmenler tarafından karşılandı. Salonda kalabalık bir öğrenci grubu ile söyleşi yapan Ergün Penbe başarılı olmak için yapılması gerekenler konusunda gençlere önemli nasihatlarda bulundu. Kendi yaşantısından da örnekler vererek yaptığı konuşmasında öğrencilerden hedeflerine her zaman büyük tutmalarını ve ona ulaşmak içinde çaba göstermeleri gerektiğini söyledi.

Şansın bir gün mutlaka ayaklarına geleceği belirten Ergün ‘O güne hazır olmanızı tavsiye ediyorum. Sizler yeteneklerinizi keşfedin ve asla pes etmeyin. UEFA kupası alırken takım ruhu olarak pek çok şeyi başardık. Takım sporlarında bunun önemi çok büyük. . Bu başarının altında çok çalışmak stresle başa çıkmayı öğrenmeye borçluyuz. Sizlerde bu söylediklerimi derslerinize ev sınavlarınıza indirgeyin işe yaradığını göreceksiniz’ dedi.

Oldukça coşkulu geçen söyleşinin sonunda öğrencilerin sorularınıda cevaplandıran Penbe’ye program sonunda katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.