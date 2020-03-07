YETER ARTIK KAZANIN!

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK ligin 26. hafta maçında yarın sahasında grupta play-off mücadelesi veren Hekimoğlu Trabzon ile karşılaşacak. Ligin ikinci yarısında büyük bir düşüş gösteren ve hızla alt sıralara inen kırmızı siyahlı takım yarın saat 14.30’da Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stad’ında Hekimoğlu Trabzon önünde kötü gidişe son vermek için mücadele edecek.

İlk yarıda grupta zirveyi zorlayan ve aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Çorum FK ikinci yarıda ise tam tersi bir görüntü vererek son dokuz maçta sadece bir galibiyet ve bir beraberlik alarak ayrıldı. Bu kötü sonuçlarla sıralamada 11. sıraya kadar gerileyen Çorum FK çıkışa geçmek için yarın evinde konuk edeceği Hekimoğlu önünde galibiyet hedefliyor. Kırmızı Siyahlı takım sakat Kerem Pala ve Kıvanç dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Hekimoğlu Trabzon ise ligde play-off hedefi ile yoluna emin adımlarla devam ediyor. Ligde bir maçı eksiği olmasına karşın play-off mücadelesi veren rakibi ile arasında 8 puan fark bulunan mordo mavili takımda sıralamadaki yerini korumak için Çorum’dan üç puanla dönmeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Hacettepe önünde tek golle üç puanı alan bordo mavili takım seriyi Çorum’da devam ettirmek istiyor.

Çorum FK ile Hekimoğlu Trabzon arasındaki maçı Ankara bölgesi hakemi Burak Olcar yönetecek.

Özcan ve Kaya kampta

Kırmızı Siyahlı takımda Başkan Fatih Özcan ve önümüzdeki sezon takımı çalıştıracak Bahri Kaya takımla birlikte tesisde kampta. özcan ve Kaya bir yandan yeni sezon planlamasını yaparken diğer yandan ise takımla toplantılarak yaparak moral motivasyon vermeye çalışıyor.