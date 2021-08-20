Yıdızlar Türkiye ikincisi

HALİL ÖZTÜRK

Yıldız Erkekler Serbest Güreş Liginde Çorum Belediyesi Gençlikspor finalde Ankara Tedaş’a yenilerek ikincilik kupasının sahibi oldu.

Ankara’da iki gündür devam eden Yıldızlar Erkekler S erbest Güreş Liginde 4 grupta 13 takım mücadele etti. Çorum Belediyesi Gençlikspor lig müsabakalarında Kafile Başkanlığını Levent Kaleli antrenörlüğü Bülent Tuzcu’nun yaptığı takımda Mustafa Koyun, Barış Kömürcü, Bekir Keser, Melik Gümüş, Barış Ünsal, Uğur Yılmaz, Serhat Bozkurt, Alperen Düzenci, Hamza Ali Küçük ve B, Şahin Laik’li kadrosu ile mücadele etti.

Çorum Belediyesi Gençlikspor grubunda ilk maçında Antalya Büyükşehir Asat’ı 7-3, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor’u 8-2, Sakarya Büyükşehir Belediyespor’u ise 9-1 yenerek gruptan birinci olarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek final maçında ise diğer grup ikincisi Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 6-4 yenen Çorum Belediyesi Gençlikspor takımı yarı finalde dün sabah seansında Kahramanmaraş Göksun Güreş Eğitim ile girdiği zorlu mücadeleyi 6-4 kazanarak finalde Ankara Tedaş’ın rakibi oldu.

Final maçında ise Ankara Tedaş önünde bir sıklette rakibi olmadığı için hükmen galip gelmesine karşın iki sıklette ise puan alamadan kapatması nedeni ile rakibine ferdi galibiyette 6-4 pozitif puan toplamında ise 21-18’lik skorla yenilerek Türkiye ikincisi oldu.