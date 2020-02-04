HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Bahri Kaya gerek maç öncesi gerekse maç boyunca büyük sıkıntılar yaşadıkları Sancaktepe maçında hiç istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek ‘’İkinci yarıda sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz ve bu zor dönemi aşacak tecrübe ve kabiliyete sahibiz yeterki tekrar elele verip bir olup birlikte hareket edelim’ dedi.

Kaya maç öncesinde Osman’ın cezalı olması Murathan ve Murat’ın cuma günki antrenmanda sakatlanması Muhammed Rıdvan’ın sakatlığının tam geçmemesi nedeni ile Sancaktepe maçına oyuncu basında sıkıntılı çıktıklarını belirterek ‘Maçın henüz ilk dakikasında öne geçecek pozisyonu bulduk bunu değerlendirebilsek maçın gidişi farklı olabilirdi.

Bizim yapamadığımız rakibimiz ilk dakikalarda bulduğu golle yaptı ve öne geçti. Geriye düştüğümüz zaman işimizin daha zor olacağını biliyorduk. İlk yarının kalan bölümünde oyunu 1-0’da tutabilmek adına mücadele ettik ve rakibe fazla pozisyon vermedik. Fakat iyi bir rakiple oynadık ve bizi bu bölümde zor durumlara düşürdüklerini söyleyebilirim.

İkinci yarıya iki değişiklik ile başladık. İç saha maçlarında taraftarımızında desteği ile skoru lehine çevirmeye çalıştık bu potansiyelimizin olduğunu biliyoruz. İlk yarıya göre coşkulu başladık oyun istediğimiz gibi giderken gelen kırmızı kart ve on kişi kalmamız bizi iyice zora soktu. Hem rakip iyi hemde önde olduğu için zoru başaramadık ve son dakikalarda yediğimiz golle sahadan bizi üzen bir sonuçla ayrıldık.

Takım olarak ikinci yarı itibari ile çok sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bu krizi zamansal olarak aşmak için deneyim ve alternatiflerimiz var. Malesef ilk yarıdaki ortamı yakalayamadık. Fakat herkes şunu iyi bilsin takım olarak yıkılmadık ayaktayız. Üç puanla sistemde yenilmemize rağmen halen beşinci sırada ve play-off potasındayız. Biz bu yarışın içindeyiz buna adayız ve bunu başaracak sonuçları alabilecek bir takımız. Dilerim tekrar ilk yarıdaki süreci yakalarız. Bunun için elimizden gelen mücadeleyi veriyor çabayı gösteriyoruz.

Tüm takım bugün itibari ile Pendikspor maçının hazırlıklarına başladık. Cezalı Ertuğrul dışında eksik bulunmuyor bu önemli. Tabiki moral siziz ancak bu maçı unutmak ve Pendikspor maçına motive olmak zorundayız.

İnşallah taraftarlarımızın istediği ve beklediği ilk yarıdaki takımı ortaya çıkarmak adına her haftaya umutla bakıyoruz. Bu sıkıntıyı çabuk aşabilecek potansiyelimizin olduğunu herkesin bilmesini istiyorum. Sezon başında da sıkıntılı bir süreç yaşadık bunu aşmayı başardık, tabiki bu dönemde futbol şansımızda yanımızdaydı. İkinci yarıda da aynı sıkıntıları yaşadık fakat bu devrede futbol şansıda yanımızda olmayınca istemediğimiz mağlubiyetler aldık.

Bugünden itibaren daha fazla kenetlenip yeniden bu sinerjiyi yakalamak zorundayız. Ligde beşinci sırada olduğumuzu düşünürsek hiç bir şey için geç kalmış sayılmayız. Bu nedenle tüm camiayı bir ve beraber olmaya davet ediyorum. Eğer bu birlik ve beraberliği sağladığımız taktirde yeniden ilk yarıdaki performansımızı yakalayıp hedefimiz olan play-off’a ulaşacağımıza inanıyorum’ dedi.