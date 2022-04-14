Yılmaz ve Yiğit Okul Sporları Olimpiyatı’nda

HARUN AKKAYA

Okul Sporları Olimpiyatlarında Çorum’dan iki güreşçi milli mayoyu giyecek.

Spor Lisesi öğrencisi ve Çorum Belediyesi Gençlikspor güreşcisi Uğur Yılmaz ile Belediye İskilipspor güreeşçisi ve İskilip Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ferhat Yiğit Okul Sporları Olimpiyatları milli takım kampında. Bu yıl içinde yapılan Gençler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 65 kiloda altın madalya kazanan Uğur Yılmaz 14-22 Mayıs tarihleri arasında Fransa’nın Normandiya bölgesinde yapılacak olan Okul Sporları Olimpiyatları olarak bilinen ISF Gymnasiade’da milli formayı giyecek.

20 farklı spor dalında 70 ülkeden 3500 sporcunun mücadele edeceği oyunlarda Çorum’dan iki güreşçi milli takım mayosu ile madalya mücadelesi verecek.