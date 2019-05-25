Yine Başkan Özcan sahip çıktı!

HALİL ÖZTÜRK

Adana'da, Serik Belediyespor'la şampiyonluk maçına çıkan Yeni Çorumspor'u, Çorumlular yalnız bırakmadı. Çorum'dan Adana'ya gitmek isteyenler için toplam 24 minibüs ve 9 otobüs kaldırıldı ancak otobüs yetmeyince devreye yine başkan Özcan girdi.

Çorum'dan bilet alan yaklaşık 400 kişi için otobüs yetmediğini öğrenen Özcan, Adana'dan duruma el atarak fuar alanında bekleyen 400 kişiye minibüs ve otobüs tahsis etti.

Otobüs ve minibüs sayısının yetersiz kalması Çorumspor taraftarlarını üzse de son anda yine Başkan Fatih Özcan'ın devreye girmesiyle Adana'ya hareket edildi.

250 bin nüfuslu Çorum'da, şehir için tarihi bir öneme sahip şampiyonluk maçına işadamlarının ve belediyenin desteğinin yetersiz kalması Çorumsporlu taraftarları çileden çıkardı. Her seferinde söz konusu Çorum olduğunda taşın altına elini koymaya hazır olduklarını söyleyenler, yine sınıfta kaldı. 8 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek için 90 dakikalık bir maç için Adana'ya gitmek isteyen taraftarların heyecanını anlamayanlar, bu şehir için taşın altına elini koymayı yine seçmedi.

Taraftar desteğinin ne kadar önemli olduğu bir maçta sorunu başkan Fatih Özcan Adana'dan çözerken, Çorum'a ve Çorumspor'a desteğini esirgeyenler, bu şehrin heyecanını anlamayanlar oldu.