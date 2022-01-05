Yldız kızlarda POTA’nın şampiyonu 23 Nisan

Okullar arası Yıldızlar Basketbolda 23 Nisan Ortaokulu şampiyonluğu kazandı.

Son maçında Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu’nu 47-33 yenen 23 Nisan Ortaokulu şampiyonluğu kazandı.

Dört okulun mücadele ettiği il birinciliğinde ilk iki maçını kazanan 23 Nison Ortaokulu son maçında Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu ile karşılaştı. Rakibi önünde baştan sona üstün bir oyun sonunda 47-33 üstünlük kuran 23 Nisans Ortaokulu şampiyonluğu kazandı.

Günün ikinci maçında ise Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu ile Özel Bahçeşehir Koleji takımları karşılaştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta Salim Akaydın rakibini 34-33’lük skorla yenerek ikincilik kupasını sahibi oldu.

23 Nisan Ortaokulu 6 puanla şampiyonluğu kazanırken Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu ikinci, Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu üçüncü Bahçeşehir Koleji ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu. Maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.