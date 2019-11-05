Yönetim’den prim dopingi

HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor yönetiminden futbolculara prim dopingi. Afyonspor galibiyet primini 2. Başkan Adnan Şeker 5 bin lira yaparken Başkan Fatih Özcan ise liderlik halinde 10’ar bin lira üçüncü sırada kalınan her haftada ise ise galibiyet primlerinin iç dış 4 bin lira olduğunu açıkladı.

Grupta zirveyi yakından ilgilendiren maçta Afjet Afyonspor önünde oynadığı başarılı futbol ve aldığı 4-2’lik galibiyetin ardından Başkan Fatih Özcan, 2. Başkan Mustafa Şeker, Başkan Yardımcısı Hamit Işık ve Yönetim Kurulu üyeleri soyunma odasına giderek burda futbolcuları tebrik ettiler.

Soyunma odasında ilk konuşmayı yapan 2. Başkan Mustafa Şeker Afyonspor galibiyet primlerinin beş bin lira olduğunu belirterek tüm futbolcuları tebrik etti. Daha sonra konuşan Başkan Fatih Özcan ise ‘Tüm kardeşlerimin ayağını yüreğine sağlık. Bu galibiyetten dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Bu haftadan sonra takım olarak lider olmamız halinde her hafta 10’ar bin lira üçüncü sırada kalmamız halinde ise iç saha dış saha tüm maçlarda alınacak galibiyetlere 4’er bin lira prim vereceğiz’ dedi.