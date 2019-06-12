Yönetim’den TSO’ya ziyaret

Yeni Çorumspor Yönetimi ziyaretlerine dün Ticaret ve Sanayi odası ile devam etti. Başkan Fatih Özcan ve Sportif Direktör Hamit Işık, Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın ve Yönetim Kurlu Üyesi Mustafa Ercan dün Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaran Hıncal’ı makamında ziyaret etti. Ziyartte TSO Başkan Yardımcısı ve Çorum Belediyespor’da uzun yıllar yönetici olarak görev yapan Mustafa Özbayram da yer aldı.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaran Hıncal, Fatih Özcan başkanlığındaki Yeni Çorumspor yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnunuyeti dile getirdi ve bu sezon bu ekibin büyük bir işi başardığını belirterek katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

Fatih Özcan başkanlığındaki yönetimin yıllardır hasret kalınan başarıya takımı ulaştırdığını bunun Çorum adına son derece önemli olduğunu belirterek ‘Çorum Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizlerde üzerimize düşen görevi seve seve yerine getirmeye hazırız. Yeni sezonda da Yeni Çorumspor’un Çorum’u en güzel şekilde temsil edeceğine inancımız tam. Bunun içinde tüm Çorumluların takımlarına sahip çıkması ve destek vermesi gerekiyor’ dedi.

Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan’da ziyarette kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Başkan Çetin Başaran Hıncal’a teşekkür etti ve kendisine ismi yazılı formasını hediye etti.

Saat 15.30’da yapılan ziyaretin ilk bölümü basına açık oldu ve fotoğraf çekiminin ardından görüşme basına kapalı olarak devam etti. Görüşmenin yaklışık iki saate yakın sürdüğü ve Yeni Çorumspor’un yeni sezon planlalası ve maddi kaynak konularında detaylı bir görüşmenin yapıldığı öğrenildi.