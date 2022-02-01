‘Yukarılardan kopmama adına önemli bir galibiyet’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Ergün Penbe çok ihtiyaçları olan bir galibiyet aldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek ‘Bu galibiyet yukarıdan kopmama adına son derece önemli’ dedi.

Takım olarak ligin ikinci yarısına kötü başladıklarını ve ilk iki maçlarından puansız ayrıldıktan sonra Turgutluspor maçına mutlak galibiyet için hazırlandıklarını belirten Teknik Direktör Ergün Penbe ‘Hafta boyunca yaptığımız çalışmalarda tüm hesaplarımızı galibiyet üzerine yaptık. Turgutluspor’un artılarını eksilerini futbolcularımıza aktardık. Hafta boyunca yaptığımız çalışmalarda verdiklerimizi futbolcularımız sahada uyguladı ve sonucunda güzel bir oyun ile galibiyete ulaştık.

Bu galibiyete camia ve takım olarak çok ihtiyacımız vardı. Bu galibiyetten dolayı son derece mutluyuz. Aldığımız bu galibiyet yukarılardan kopmama adına çok önemliydi. Güzel galibiyeti yaşatan önce sahada mücadele eden futbolcu kardeşlerimi kutlar soğuk havaya rağmen maç boyunca desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Turgutlu galibiyetini bugünden itibaren unutup hafta sonunda Serik Belediyespor ile deplasmanda oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlayacağız. Takım olarak hedefimiz üst sıralardaki yerimizi sağlama almak ve buralardan sezon sonuna kadar hiç kopmamak. Sezon başı hedefine ulaşmak için mücadelemiz sonuna kadar devam edecek’ dedi.

Serik mesaisi bugün başlıyor

Çorum FK Turgutluspor maçının ardından dünü izinli geçirdi. Kırmızı Siyahlı takım bugün saat 14’de tesislerde toplanarak hafta sonunda Serik Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.