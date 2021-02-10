Yüksel Basar Başkan adayı

MURAT KARASU

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Çorum Şubesi’nin Mart ayında yapılacak olağan genel kurulunda ilk aday Yüksel Basar oldu. Çorum futbol hakemliğinde 16 yıldır aktif olarak görev yapan bu süre içinde Bölgesel Yardımcı Hakem olarak görev yapan Yüksel Basar önümüzdeki ay içinde yapılacak olan Genel Kurul’da başkan adayı olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yüksel Basar 16 yıldır futbol hakemi olarak görev yaptığı camiada 12 yıldır ise Dernek Yönetiminde muhasip olarak aldığını hatırlatarak ‘Mart ayı içinde yapılacak olan Genel Kurul’da Şube Başkanlığına adayım.

2 yıldır büyük öz veri ile yürüttüğüm dernek yöneticiliğine ekibimle beraber bu kez başkan adayı olarak talibim. Çorum hakem camiasına hizmet etmek için bu yola çıktık ve amacımız her zaman birlik ve beraberlikten yana olmaktır. Bu vesile ile kamuoyuna, spor camiasına, tüm hakem kardeşlerimize ve gözlemci hocalarımıza Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Çorum Şube Başkanlığına adaylığımı saygıyla duyuruyorum’ dedi.