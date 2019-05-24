‘Yükümüz ağır biliyoruz bunu aşacak güce sahibiz’

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya büyük bir sorumluluk ve mesuliyetleri olduğunu çok iyi bildiklerini takım olarak bu beklentilere cevap verecek güce ve iradeye sahip olduklarını söyledi.

Tecrübeli Teknik Adam Adana’da bugün oynayacakları final maçı öncesinde yaptığı değerlendirmede hiç bir sorun ve sıkıntının olmadığı her şeyin yolunda gittiği eksizsiz bir müsabaka öncesinde olduklarını belirterek ‘Takım olarak yükümüzün ağır olduğunu biliyoruz.

Gerek Çorum gerek ülke içi gerekse yurt dışındaki milyonlarca Çorumlunun bizden olan beklentilerinin takım olarak bizler farkındayız. Çok büyük bir sorumluluk ve mesuliyetimizin olduğunu biliyoruz. Burdan taraftarlara seslenmek istiyorum, kimse merak etmesin bizim bunu taşıyacak gücümüz var.

Takım olarak çok cesur ve inançlıyız. Bizden beklentisi olan her Çorumlunun bu beklentisine cevap verecek idareye sahibiz. Bizler bugün sahada Çorum’un özlemini ve hasretini sona erdirmek için takım olarak sahada elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. İnanıyorumki Çorumlu taraftarlarımızda bizleri bu maçta yalnız bırakmayacak ve doksan dakika boyunca sahada mücadele edecek futbolcularımıza gereken desteği verecekler. Bu birliktelik sonucunda inşallah maçın sonunda şampiyonluk sevincini hep birlikte yaşarız’ dedi.