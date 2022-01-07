‘Yükümüz ağır inancımız tam’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın yeni Sportif Direktörü Yakup Ateş büyük bir camiaya geldiğini beklentilerin farkında olduğunu belirterek ‘Tek hedefimiz sezon sonunda Çorum FK’yı layık olduğu üst lige taşımak’ dedi.

Ateş, hafta başında Fatih Özcan’ın kendisini arayarak teklif yaptığını ve hiç düşünmeden kabul ettiğini belirterek ‘Gerçekten büyük bir camiaya geldiğimi biliyorum. Çünki yıllardır yakından tanıdığım ve rakip olduğum bir kulüp.

‘Şehrin beklentilerini biliyorum’

Fatih Özcan ve Mustafa Şeker gerçekten çok kırılmışlar ancak kulübüde bu şekilde bırakmak istemediler ve benimle ilgili düşüncelerini dile getirdiler. Yaptığımız görüşme sonunda anlaşma sağladık ve göreve başladık. Aldığımız sorumluluğun ve yükün çok ağır olduğunu biliyorum. Şehrin beklentilerinin farkındayım ve hedefimiz sezon başında konulan Rota Kupa hedefine ulaşmak için ikinci yarıda elimizden gelenin fazlasını vermek gecemizi gündüzümüze katarak çalışımak.

‘3-4 teknik adam ile görüşüyorum’

Teknik Heyet arayışlarımız sürüyor. 3-4 isim ile görüşme halindeyiz. Bu konuda titiz davranmak zorundayız çünki hem takımı tanıyan hem ligi tanıyan hem de bizi hedefe götürecek isimle yola devam etmek istiyoruz. Arayışlarımız sürüyor. En kısa sürede bu görüşmeleri sonuçlandırıp takımın başına geçmesini hedefliyoruz.

‘Kadroyu yakından tanıyorum’

Kadronun büyük bölümü tanıdığım isimlerden kurulu. Fatih Başkan gerekeni söyledi kadrodaki futbolcuların sözleşmelerinde yazan yükümlülükler sonna kadar yerine getirilecek. Tabiki ayrılmak isteyen arkadaş olursa iki tarafından menfaatleri olursa olabilir. Fakat biz kadromuzdaki hiç bir futbolcumuzu kaybetmek istemiyoru. Kamp döneminde yapacağımız çalışmalarda eksik belirlersek en kısa sürede bu mevkilere transfer yapabiliriz. Bunu süreç gösterecek.

‘Camiamız bu takıma inansın ve güvensin’

Camiamızden isteğim bu takıma inansın ve güvensinler. Yaşanan olumsuz sürecin ardından toparlandık ve hep beraber ayağa kalkma zamanı. Bu kadro sezon sonunda Çorum FK’yı üst lige taşıyacak kalide. Bizde tecrübemiz ve birikimimizle takıma olumlu katkılar vererek camiamızda yanımızda olduğu sürece mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Yeterki taraftarlarımız desteklerini vermeye devam etsinler. Hedefe ulaşmak için onların desteğini ve inancına çok büyük ihtiyacımız var. Yükümüz ağır ancak inancımız tam’ dedi.