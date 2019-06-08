Yusuf Tokuş Ağrıspor’da

HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor eski teknik direktörlerinden Yusuf Tokuş bu sezon 3. lige yükselen Ağrıspor ile anlaştı. Önceki sezon o zamanki ismi Çorum Belediyespor’da Teknik Direktör olarak göreve başlayan ve ikinci yarıda ayrılan genç teknik adam geçen sezon ise kırmızı siyahlı takımla ayrı grupta mücadele eden Cizrespor’da görev yaptı.

Uzun bir aranın ardından geçen sezon BAL play-off maçında Akşehirspor’u yenerek 3. lige yükselmeyi başaran Ağrıspor ilk imzayı Teknik Direktöre attırdı. Yapılan görüşmeler sonunda Yusuf Tokuş ile anlaşan sarı lacivertli takım bu imzanın ardından transfere hız verecek.