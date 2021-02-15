Yusuf Tokuş Nevşehirspor’da

HARUN AKKAYA

Çorum FK eski Teknik Direktörlerinden Yusuf Tokuş Nevşehir Belediyespor ile anlaştı.

Profesyonel futbol hayatının ardından teknik adam olarak görev almaya başlayan Yusuf Tokuş 2018-19 sezonunda Çorum FK’da görev yaptı.

Genç teknik adam 3. lig 1. grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor ile anlaştı. Sezona iddialı bir başlangıç yapan Nevşehir Belediyespor sezona Taner Öcal yönetiminde başladı. Alınan başarısız sonuçların ardından genç teknik adam Mert Korkmaz’ı takımın başına getiren Nevşehir Belediyespor son olarakta Özgür Zengin ile anlaştı. Ligin son maçında Antalya Kemerspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından üçüncü teknik adam ile yollarını ayıran Nevşehir Belediyespor’da dördüncü isim Yusuf Tokuş oldu.

Yusuf Tokuş ve ekibi resmi imzanın ardından yeni takımları ile çalışmalara başladılar. Nevşehir Belediyespor 19. hafta maçında çarşamba günü sahasında Ofspor ile karşılaşacak.

YUSUF TOKUŞ KİMDİR:

16 Şubat 1971 Sivas doğumlu olan tecrübeli teknik adamın 2 çocuğu vardır. Teknik Direktörlük kariyerine Sivas Belediyespor’da başlayan Tokuş, ilk antrenörlük kariyerinde şampiyonluk yaşamıştır. Kırmızı-Beyazlılar ile normal sezonu 34 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi ile kapatan Yusuf Tokuş, topladığı 63 puanla Eyüpspor’un ardından ikinci olup Sivas ekibi ile Play-Off maçlarına katılmaya hak kazanmıştır. Play-Off ilk maçında Gölcükspor’u eledikten sonra finalde Denizli BBSK’i de 1-0 skorla geçerek, ilk Teknik Direktörlük kariyerinde Sivas Belediyespor’u 2. Lige çıkarmıştır. Nevşehirspor'da geçmiş dönem formasınıda başarıyla giyen, Profesyonel futbol hayatında birçok şampiyonluk yaşamış, şampiyonluklara taşıyan gol krallıkları yaşamış olan başarılı teknik adam Sivas Bld Spor ile 3 LİG şampiyonluğu yaşamış ve çalıştırdığı takımı 2.lige çıkarmıştır. Ayrıca Gölcükspor, Çorum Bld Spor ve Cizre Spor gibi takımlarda kısıtlı imkanlarla başarılı sezonlar geçirdi.