Yusuf’a alkışlı veda

Çorum FK’da önceki gün yaşanan şok ayrılık sonrası Yusuf Akyel arkadaşlarına antrenmanda veda etti.

Sezon başında Ankara Demirspor’dan Çorum FK’ya transfer olan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu gerek hazırlık maçlarında gerekse ligin ilk haftasında Urfaspor deplasmanında beklediği forma şansını bulamadı.

Yusuf Akyel hafta başında Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu ile görüşerek özel sebeplerden dolayı ayrılmak talebini iletti. Konu Teknik Heyet, Kulüp Ceosu ve Başkanı’na iletildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Yusuf Akyel’in ayrılığına onay verildi.

Tecrübeli futbolcu Salı günü akşamı haftanın ilk antrenmanına çıkan teknik heyet ve futbolcuların yanına geldi. Burda Teknik Direktör Mert Nobre bir konuşma yaparak Yusuf Akyel’e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve tüm takımla birlikte onu alkışlarla uğurladı.

Akyel de kısa konuşmasında Çorum FK’ya zorlu lig yarışında başarılar diledi ve ardından tüm takım arkadaşları ile tek tek vedalaşarak Çorum’dan ayrıldı.

Transfer gündem de

Yılmaz Akyel’in ayrılmasının ardından Çorum FK’da yeniden transfer gündeme geldi. On numara bölgesine takımın hücum gücüne katkı yapacak bir isim arayışına başlandı.

Başkan Oğuzhan Yalçın’ın bu bölge için bu sezon başı Süper Lig’de forma giymiş tecrübeli bir isim ile görüştüğü öğrenildi.

Başkan Yalçın’ın bir yandan futbolcuyu ikna etmek diğer yandan ise bu transfer için bütçeyi ayarlamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bu transferin 8 Eylül’de sona erecek transferin son gününe kalmadan bitirilmesi amaçlanıyor.