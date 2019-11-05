HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor’da yüzler gülüyor. İki haftalık galibiyet hasretine Afjet Afyonspor maçını kazanarak son veren kırmızı siyahlı takım hafta sonu Şanlı Urfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı Siyahlı takımın dün saat 16’da tesislerde yaptığı çalışmaya sakatlıkları bulunan Kerem Pala ile Ankara’ya tedaviye giden Eren dışında tüm futbolcular katıldılar. Emrah ise takımdan ayrı olarak düz koşuya başladı.

Teknik Direktör Bahri Kaya yönetimindeki antrenmanda Afyonspor maçında forma giyen futbolcular kısa süreli koşu ve ardından açma germelerle antrenmanı tamamladılar. Forma giymeyen futbolcular ise dar alanda pas çalışması ve ardından taktik çalışma ile haftanın ilk antrenmanını tamamladılar.

Kırmızı Siyahlı takım Şanlı Urfaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.