MURAT KARASU

Çorum OIimpik Yüzme Havuzu gün sayıyor.

Yaklaşık iki yıl önce büyük bir tadilata alınan ve çatısı tamamen değişen Yüzme Havuzu pandemi nedeni ile yaşanan aksamalar ve eksiklerin giderilmesi için yüklenici firmaya verilen ek süreler nedeni ile açıylışı ertelendi.

Yüzme havuzuna su verilmesi ve denemelerinin tamamlandığı bir kaç yerdeki ufak tefek eksiklerinde giderilmesi için gerek İl Müdürlüğü gerekse yapımcı firma yetkililerinin çalışmalarında sona gelindiği öğrenildi.

Pandemi kısıtlamalarında kısmı normalleşme kapsamında havuzlara getirilen yasağın kaldırılması halinde önümüzdeki günlerde havuzun sporcuların hizmetine açılması bekleniyor.