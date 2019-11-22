HALİL ÖZTÜRK

Yapıldığı tarihten itibaren ilimizde yüzme branşında büyük bir ivme kazandıran Olimpik Yüzme Havuzu sil baştan yenileniyor.

Havuzun çatısında meydana gelen çatlakların risk oluşturması üzerine yapılan inceleme sürecinin ardından yenilenmesine karar verilmişti. Bakanlık tarafından ihalesi yapılan ve geçtiğimiz aylarda başlatılan çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

5 milyon liraya ihale edilen Olimpik Yüzme Havuzu’nda çatı komple sökülerek indirildi. Binanın diğer bölümleride büyük oranda sökülerek binaya güçlendirme çalışması yapılıyor. Yüzme Havuzunun diğer bölümleride tamamen yenileme çalışmaları devam ediyor.

Yapımcı firma tarafından binada yapılacak güçlendirme çalışmaları ile birlikte yıkıman bölümlerin onarımıda devam ediyor. Çatının kapatılması için gerekli çelikler havuza getirildi ve önümüzdeki günlerde montoja başlanacak.

Kış aylarında çalışmaların binanın içinde devam edebilmesi için çatının biran önce kapatılması amaçlanıyor. Yüzme Havuzunun yapım çalışmalarının Mayıs-Haziran ayı gibi bitmesi ve Çorumluların hizmetine yeniden açılması bekleniyor.