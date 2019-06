‘Yüzmek hayattır’

HARUN AKKAYA

Okulların tatil olmasıyla birlikte yaz sezonunda başlayan sportif faaliyetler arasında gözde olan yüzme sporuna ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle çocukların hem spor ve hem de eğlence olarak gördükleri yüzme sporu hakkında açıklama yapan TED Koleji Beden Eğitim Öğretmeni ve Yüzme Milli Takım Antrenörü Çetin Koçak, TED olarak 8 ayrı kulübe bağlı 350 sporcuya hizmet verdiklerini bildirdi.

Gençlik Spor Müdürlüğü'ne ait olimpik yüzme havuzunun tadilatı nedeniyle verilemeyen hizmet, aileleri TED Koleji'ne yönlendirdi.

Çetin Koçak, yüzme sporunun çok yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalmasının, gençler açısından umut verici bir gelişme olduğuna işaret ettiği konuşmasında, hafta içi 6 gün aralıksız yüzme eğitimlerinin devam ettiğini bildirdi. Koçak, eğitimlerin alt yapı antrenörleri eşliğinde hazırlık ve temel eğitim olmak üzere her seviye ve her yaşta insana yüzme eğitimi verdiklerini söyledi.

TED Koleji havuzunda yüzme eğitimi veren kulüplerden Spor İhtisas Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Turgay Karaçam, yüzme sporunu özetleyerek, "Yüzme hayattır." dedi.

Yüzme sporunun insan sağlığı açısından sayısız faydası bulunduğuna vurgu yapan Karaçam, fiziksel gelişimin yanı sıra ruhsal gelişimin de artığı yüzme sporunun yaz aylarında vücut sıcaklığını da dengeleyici özelliğinin bulunduğunu aktardı.

Yüzmenin spor özellikleri yanı sıra eğlence bakımından da insan hayatında önemli bir yeri olduğunu söyleyen Turgay Karaçam, yüzmenin faydalarını şu sözlerle sıraladı: "Kemik sorunlarında etkilidir, tüm kasları güçlendirir. Esnekliği artırır, kalp sağlığını destekler, kilo kontrolüne yardımcı olur, astım hastalığına iyi gelir. Kolesterol seviyesini dengeler. Diyabet riskini düşürür, beynin oksijen alımını artırır, genel kan dolaşımını iyileştirir."

Turgay Karaçam, “Tüm yüzme severleri sağlıklı bir spor yapmaları için her yaşta yüzme severlerle birlikte yüzme öğrenmek isteyen yetişkin bay - bayan herkesi kulübümüze bekliyoruz” dedi.