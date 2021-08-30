Zafer Bayramı için koştular

Atletizm İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları arasında yer alan Zafer Koşusunda 50 sporcu yarıştı.

Fuar Alanı Koşu parkurunda yapılan yarışmalarda Küçükler ve gençler kız erkek ve master erkekler kategorilerinde yarışlar yapıldı. Yapılan yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

13 sporcunun yarıştığı 1000 metre küçük erkekler kategorisinde 3.00’lık derecesi ile Kasım Berk Hoşgör birinci olurken 3.06’lık derecesi ile Yağız Çöp ikinci 3.19’luk derecesi ile Ahmet Ali Erdal üçüncü oldu. 8 sporcunun yarıştığı küçük kızlarda Irmak Anar 3.48’lik derecesi ile birinci Haynurisa Aksoycuk 3.49’luk derecesi ile ikinci Elif Koçak ise 4.01’lik derecesi ile üçüncü oldu.

Beş sporcunun yarıştığı 2000 metre Genç kızlarda 8.41’lik derecesi ile Sude Koçak birinci olurken 8.44’lük derecesi ile Çiğden Varan ikinci 8.50’lik derecesi ile İlknur Küçükgüler üçüncü oldu. 3000 metre Genç erkeklerde ise Ömer Barış Şahin 10.51.55’lik derecesi ile birinci olurken Mustafa Eren Boran 10.55.57’lik derecesi ile ikinci Seydi Kaan Yurdanur 11.02.59’lük derecesi ile üçüncü oldu.

Veteran erkeklerde 3000 metrede beş sporcunun mücadelesi sonunda Halil Özsoy 11.01.31’lik derecesi ile birinci İsmail Çam 13.10’luk derecesi ile ikinci Emrah Ortakcı ise 13.45’lik derecesi ile üçüncü oldu.

Yarışlar sonunda dezenlenen törenle kategorilerinde ilk üç sırayı alan sporculara madalyaları verildi.