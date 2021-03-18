Zafer inananlarındır, play off yakındır⚽

Çorum FK ligin 29. hafta maçında Amedspor ile deplasmanda zorlu bir puan mücadelesine çıkıyor.

Ligde son 6 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak play-off umutlarını artıran kırmızı siyahlı takım, son 2 maçını yenilerek elindeki avantajları kaybeden Amedspor deplasmanında karşı karşıya geliyor. Çorum FK'da sakatlıkları devam eden Nafican, Mehmet Sedef bugünki maçta forma giyemiyor.

Karşılaşma Aydın bölgesi hakemi Eren Özyemişçicoğlu'nun düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

DAKİKA 5: Çorum gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Sinan'ın pasında penaltı noktası üzerinde Umut topu arkaya çıkarmak isterken, Amedspor'lu oyuncuya çarpan top direkten döndü.

İLK YARI 0-0 SONA ERDİ

⚽DAKİKA 61: Çorum FK Ömer Bozan'ın attığı gol ile deplasmanda 1-0 öne geçti.

⚽DAKİKA 76: Amedspor Mesut Can'ın golüyle maçta eşitliği sağladı: 1-1

⚽DAKİKA 82: Çorum FK maçta yeniden öne geçti. Cengiz ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan topu ağlara gönderdi.1-2

Maç 2-1 Çorum FK'nın üstünlüğü ile sona erdi. Çorum FK bu sonuçla puanını 43'e çıkararak play off mücadelesinde önemli bir adım attı.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 17:43