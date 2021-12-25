ZAFER’e giden yolculuk!

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK ilk yarının son hafta maçında yarın Afjet Afyonspor deplasmanında kazanarak devre arasına moralli girmek ve zirve yarışından uzaklaşmamak istiyor.

Ligde teknik direktör Cem Kavçak göreve başladıktan sonra büyük bir çıkış yaparak hızla yükselen ev sahibi Afjet Afyonspor evinde oynayacağı Çorum FK maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Çorum FK ise dört maçlık serinin ardından beş maçlık kazanamamanın verdiği dezavantajla zirveden uzaklaşmıştı. Kırmızı Siyahlı takm ligde son iki maçını kazanarak bulduğu moralle Afyonspor maçını kazanarak hem rakibi ile puan farkını açmak hemde devre arasına moralli girmek istiyor. Çorum FK’da sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Hafta başından itibaren Afyonspor maçına hazırlanan kırmızı siyahlı takımda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Grupta aynı puanla dördüncü ve beşinci sırada yer alan iki takımın maçında kazanan takım ikinci yarıya moralli başlayacak. İki takımın sıralamadaki yerini belirleyen attıkları ve yedikleri goller. Çorum FK’nın 27 golüne karşılık Afyonspor 37 gol atarken, kırmızı siyahlı takımın 9 golle grubun en az gol yiyen ikinci takımı olurken Afyonspor ise 20 gol ile ilk beş sıradaki takım içinde en fazla gol yiyen takım.

Zafer Stad’ında yarın saat 13’de başlayacak Afyonspor- Çorum FK maçını Ankara bölgesi tecrübeli hakemi Burak Olcar yönetecek.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2021, 19:16