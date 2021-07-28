Zeki Gül Divan’da görev yaptı

HALİL ÖZTÜRK

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Genel Kurulu yapıldı.

Kırklarelispor Başkanı Volkan Can’ın yeniden göreve seçildiği Genel Kurul’da eski Çorum Belediyesi ve Çorum Belediyespor Başkanı Zeki Gül Divan heyetinde görev yaptı.

Önceki gün Zeki Gül’ü Çevre ve Şehircilik Bakanlığında ziyaret eden Birlik Başkanı Volkan Can ve yönetim kurulu üyeleri kuruluşunda büyük katkısı bulunan Zeki Gül’ü Genel Kurul’a davet ettiler.

Ahde vefa gösteren Birlik yönetiminin davetini kırmayan Zeki Gül otele geçti burda Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü. Görüşmenin ardından Genel Kurul’da Divan Heyetinde görev yapan Zeki Gül, Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ile de görüştü. Zeki Gül kendisini unutmayan ve ahde vefa gösteren Kulüpler Birliği yönetimine teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021, 19:50