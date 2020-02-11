Zeki Gül Roma’da

HALİL ÖZTÜRK

Çorum eski Belediye Başkanı Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı Güreş Federasyonu As Başkanı Zeki Gül Avrupa Güreş Şampiyonası için İtalya’ya gitti.

Roma’da dün yapılan grekoromen stil müsabakaları ile başlayan ve pazar günü serbest stil ile sona erecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonasını izlemek üzere bu ülkeye giden Zeki Gül beraberinde Federasyon Başkanı Musa Aydın ve diğer yetkililer ile milli takımın başarısı için emek veriyorlar. Şampiyonada Çorumlu milli güreşci Fatih Erdin de madalya mücadelesi verecek.