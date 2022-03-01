Zirve yarışı nefes nefese

HARUN AKKAYA

Bölgesel Amatör Lig’de temsilcimiz Osmancık Belediyespor Mucur deplasmanından üç puanla döndüğü haftada şampiyonluk yarışı iyice kızıştı.

Haftaya lider giren Keçiören Bağlum bay geçtiği haftada iki rakibi kazanınca bir anda üçüncü sıraya kadar geriledi.

Ankara TKİspor Çayıralan Esnafspor deplasmanından 4-2 galip dönerek maç fazlası ile liderliği yükseldi. Yozgatspor ise evinde Yeşil Kamanspor önünde aldığı 2-0’lık galibiyet ile averajla ikinci sırada kendine yer buldu.

Geçtiğimiz hafta evinde grup lideri Keçiören ile 0-0 berabere kalarak zirve ile puan farkını kapatmak adına önemli bir fırsatı kaçıran temsilcimiz Osmancık Belediyespor yarışa Mucur deplasmanında devam dedi. İlk yarıyı golsüz biten maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle 3-0 galip gelen temsilcimiz 19 puanla yarışı sürdürdü.

Ligin 13. hafta maçında Osmancık Belediyespor evinde grupta son sırada bulunan Ankara DSİspor önünde galip gelerek zirveyi takibini sürdürmük istiyor. Grupta haftanın kritik maçında ise ilk iki sırada yer alan Ankara TKİspor ile Yozgatspor takımları arasında oynanacak.

Osmancık Belediyespor antrenörü Turgay Doğan sezon sonuna kadar zirveyi kovalayacaklarını ve hedeflerinin tüm maçlarını kazanmak olduğunu söyledi. Geçen hafta evlerinde kaybettikleri iki puanı telafi etmek için Mucur deplasmanına mutlak galibiyet için çıktıklarını belirten Doğan ‘İlk dakikadan itibaren baskıyı kurduk ve daha erken gol bulsak skor daha farklı olabilirdi.

İkinci yarının başında bulduğumuz golle rakibin direncini kırdık ve sonrasında da bulduğumuz gollerle maçtan 3-0 galip ayrıldık. Bu galibiyet ile yeni bir seri başlattık ve bunu sezonun son maçına kadar sürdürmek istiyoruz. Biz kazanacağız ve rakiplerimizin kaybetmesini bekleyeceğiz. Takım olarak bu yıl hedefi sonuna kadar kovalayacağız. Başkanımızın sezon başı söylediği gibi hedefimiz 3. yıl sonunda 3. lige yükselmek. Bu yıl olmasa bile kazanacağımız tecrübe ile önümüzdeki sezonda bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz’ dedi.