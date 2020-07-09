Zirve’den Eğer’e yeni bina için hayırlı olsun ziyareti

YÜKSEL BASAR

Zirve Gençlikspor Kulübü’nden Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’e yeni binası için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Zirve Gençlikspor Başkanı aynı zamanda Su Topu İl Temsilcisi ve Kick Boks uluslararası Hakemi Fahrettin Öztemiz ile birlikte kulüp Cimnastik Antrenörü Haydarcan Koparan, Pilates Antrenörü Aliye Demirağ, Fitness Antrenörü Murat Bayat ve Beslenme Danışmanı Muhammed Çırak’la birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Zirve Gençlikspor Başkanı Fahrettin Öztemiz, Haşim Eğer’in uzun yıllardın Çorum sporuna verdiği hizmetler ve pandemi sürecinde evde kal sporda kal evde kal ve İl Müdürü antrenörlerinin evde spor egzersizlerini düzenli olarak devam ettirmesinden dolayı Eğer’e ve ekibine teşekkür etti. Öztemiz bu çalışmaların düzenli yapılarak bağışıklık sisteminin güçlendirdiğini ve aktif yaşamı desteklerini belirterek bu çalışmalarından dolayı Haşim Eğer’e bir teşekkür plaketi verdi.

Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Eğer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Zirve Gençlikspor’u aktif çalışmalarından dolayı tebrik etti ve ziyaretten dolayı da teşekkür etti. Ziyaret sırasında Çorum sporu üzerine güzel bir sohbet yapılırken Eğer genç eğitimcilere tecrübeliri aktardı ve öğütlerini verdi.

Zirve Gençlikspor Kulübü Eğer’i ziyaretinin ardından Gençlik ve Spor Şube Müdürü Satı Yücel’i de ziyaret ederek yeri yerleri konusunda tebrik ederek başarılar dilediler.