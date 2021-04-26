Zonguldak hazırlığı sürüyor

HARUN AKKAYA

Çorum FK yarın sahasında oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde tesis sahasında yapılan antrenmana Hüseyin Bak dışında tüm futbolcular katıldılar. Teknik Direktör İsmet Taşdemir çalışma öncesinde saha içinde futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.

Toplantının ardından toplu olarak yapılan koşunun ardından üç grup halinde dar alanda pas çalışması yaptıran Teknik Heyet son bölümde ise her iki sahada kurulan alanlarda ayak tenisi oynadılar. Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve teknik ekibinde oynadığı ayak tenis bölümünde oldukca renkli görüntüler ortaya çıktı.

Çorum FK yarın sahasında oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından tesislerde maç saatini bekleyecek.