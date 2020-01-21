‘Zor günleri atlatacak baharı birlikte yaşayacağız’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan gerçek Çorumspor taraftarlarının her türlü eleştirisini ve sitemlerini alıp başının üstüne koyduğunu belirterek yurt dışından yapılan bazı yorumlara sert tepki gösterdi.

Başkan Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ligde son iki maçta kaybetmelerinden dolayı çok üzgün olduğunu söyledi ve camiadan sezon sonuna kadar bu takıma inanmalarını ve desteklerinin devam ettirmelerini istedi.

Özcan; "Sahamızda oynadığımız İnegölspor mağlubiyeti nedeniyle üzüntümü belirterek söze başlamak istiyorum. Göreve geldiğim ilk günden itibaren eleştriye her zaman açık oldum ve olumlu eleştirilerden kendime görev çıkardım. Herşey yolunda giderken kenara çekildim izledin ancak işler ne zaman zora girse kendimi ateşin içine atmaktan hiç çekinmedim. Görüyorum ki yine meydanı boş bulan 1-2 tane hadsiz ağzını bozmaya başladı ve belaltı vurarak Okyanus ötesinden yargı dağıtma hadsizliğinde bulunarak cesareti kendinde görmeye başladı. Eyvallah ağzını bozarsan o ağzı düzeltirler, belaltı yaparsan belaltına girerler yargı dağıtırsan cezayı keserler bilesin.

Şimdi gelelim gerçek Çorumspor taraftarına. Ne söyleseniz haklısınız. Sitem de etseniz eleştirsenizde başım gözüm üstüne. Çok kötü başladığımız ikinci yarıda bizlere yaşattığımız bu üzüntünün en büyük sorumluluğunu kendi üzerime aldığımı bilmenizi isterim. Şunu da belirtmek isterim ki iki haftada alınan mağlubiyetin hiç bir mazereti yoktur. Bu takımı bu duruma ben getirdim ve yine bu durumdan çıkartacakta benim. Büyük Çorumspor taraftarı eleştirin, kızın, sitem edin hepsine eyvallah. Ancak sizlerden tek ricam umudunuzu kaybetmeyin ve desteğinizi bu takımdan esirgemeyin. Hep birlikte bu zor günleri atlatacak ve tekrar baharı sizlere yaşatacağız. Yada başta şahsım olmak üzere sizlere olan sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek hem bedel ödeyecek hemde ödeteceğiz’ ifadelerini kullandı.