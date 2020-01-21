‘Zor günleri atlatacak baharı birlikte yaşayacağız’

Çorum FK Başkanı Fatih  Özcan gerçek Çorumspor taraftarlarının her türlü eleştirisini ve sitemlerini alıp başının üstüne koyduğunu belirterek yurt dışından yapılan bazı yorumlara sert tepki gösterdi.

‘Zor günleri atlatacak baharı birlikte yaşayacağız’

HALİL ÖZTÜRK
Çorum FK Başkanı Fatih  Özcan gerçek Çorumspor taraftarlarının her türlü eleştirisini ve sitemlerini alıp başının üstüne koyduğunu belirterek yurt dışından yapılan bazı yorumlara sert tepki gösterdi.

Başkan Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ligde son iki maçta kaybetmelerinden dolayı çok üzgün olduğunu söyledi ve camiadan sezon sonuna kadar bu takıma inanmalarını ve desteklerinin devam ettirmelerini istedi.

Özcan; "Sahamızda oynadığımız İnegölspor mağlubiyeti nedeniyle üzüntümü belirterek söze başlamak istiyorum. Göreve geldiğim ilk günden itibaren eleştriye her zaman açık oldum ve olumlu eleştirilerden kendime görev çıkardım. Herşey yolunda giderken kenara çekildim izledin ancak işler ne zaman zora girse kendimi ateşin içine atmaktan hiç çekinmedim. Görüyorum ki yine meydanı boş bulan 1-2 tane hadsiz ağzını bozmaya başladı ve belaltı vurarak Okyanus ötesinden yargı dağıtma hadsizliğinde bulunarak cesareti kendinde görmeye başladı. Eyvallah ağzını bozarsan o ağzı düzeltirler, belaltı yaparsan belaltına girerler yargı dağıtırsan cezayı keserler bilesin.
Şimdi gelelim gerçek Çorumspor taraftarına. Ne söyleseniz haklısınız. Sitem de etseniz eleştirsenizde başım gözüm üstüne. Çok kötü başladığımız ikinci yarıda bizlere yaşattığımız bu üzüntünün en büyük sorumluluğunu kendi üzerime aldığımı bilmenizi isterim. Şunu da belirtmek isterim ki iki haftada alınan mağlubiyetin hiç bir mazereti yoktur. Bu takımı bu duruma ben getirdim ve yine bu durumdan çıkartacakta benim. Büyük Çorumspor taraftarı eleştirin, kızın, sitem edin hepsine eyvallah. Ancak sizlerden tek ricam umudunuzu kaybetmeyin ve desteğinizi bu takımdan esirgemeyin. Hep birlikte bu zor günleri atlatacak ve tekrar baharı sizlere yaşatacağız. Yada başta şahsım olmak üzere sizlere olan sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek hem bedel ödeyecek hemde ödeteceğiz’ ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR
Muzaffer
Muzaffer - 8 saat Önce

Vayy,bir Başkan böyle cevap verirmi Allah’ınızı severseniz yakışmayan uslup,futbol kimlere kalmış ya....

Çorumlu
Çorumlu - 4 saat Önce

Lütfen takıma sahip çıkalım. Bir tek çorum var. 2. Ligdeyiz burası 3. Lig değil. Yıllarca 3. Ligde süründük. Kıymetini bilelim başkana, takıma Bahri hocaya Çorum sporumuza sahip çıkalım.

Bozkurt
Bozkurt - 8 saat Önce

Bir BAŞKANA YAKIŞMAYAN BİR DEMEÇ OLMUŞ

Gurbet
Gurbet - 7 saat Önce

Yine Çorum’daki taraftara oynuyorsun FATİH ÖZCAN çok bariz bellisin yine reklam,peşindesin oysa Çorum’da da ağır eleştiriler var sizlere ondan bahsetmiyorsun kendi kendine yurt dışı deyip geçiştiriyorsun eğer siz şampiyonluk sözü kupa sözü verdiysen ki her demecin bu yönde eleştirilere de hazır olmalısın kendiniz müzik kendiniz oyun oynama olmaz

Bahar geldi
Bahar geldi - 6 saat Önce

Fatih bey sizi severim ama ama artık masal anlatmayı bırakın.. Kesin çıkacaz, inanmayan gelmesin naraları atıyorsunuz.. Takım seri yenilgiler alıyor hala aynı masalları anlatmaya devam ediyorsunuz

Üç hilal
Üç hilal - 5 saat Önce

Bu nasıl BAŞKANLIK, BU NASIL DEMEÇ İNANILIR GİBİ DEĞİL ŞIK OLMAMIŞ

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