‘Zor günleri el birliği ile aşacağız’

Çorum FK’nın iki tecrübeli golcüsü Şaban Genişyürek ve Fatih Şerioğlu takım olarak zor haftalar geçirdiklerini belirterek ‘Bu zor günleri camia olarak elele vererek el birliği ile atlatırız’ dediler.

Pendikspor maçının çift kalesinin ardından bu zorlu karşılaşma ile ilgili görüşlerini açıklayan futbolculardan Şaban Genişyürek, camia olarak zor haftalar geçirdiklerini bunun üstesinden gelecek olanların yine kendilerinin olduğunu belirterek ‘Sancaktepe maçını unuttuk ve takım olarak Pendikspor maçına odaklandık. Bu maçı kazanarak çıkışa geçmek istiloruz. Şu anda play-off potasındayız ancak önemli olan son haftada burdu bulunmak.

Çorum halkı bu takıma inansın ve yanında olsun destek vermeye devam etsin. Eğer biz camia olarak birlikte hareket edersek aşamayacağımız zorluk başaramayacağımız bir şey yok. Kırgınlık ve dargınlık olmadan, sevineceksekte üzüleceksekte hep birlikte olacağız ve inanıyorumki bunu başardığımız takdirde Pendikspor maçı ile bir seri yakalarız’ dedi.

Kırmızı Siyahlı takımın diğer tecrübeli golcüsü Fatih Şerifoğlu ise son haftalarda aldıkları sonuçların ve ortaya koydukları futbolun kendilerine yakışmadığını belirterek ‘Yönetimimiz ve hocalarımızın desteği ile bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Takım içinde iyi bir arkadaşlığımız var. İlk yarı buna sahaya yansıttık ancak ikinci yarıda bunu başaramadık. Taraftarlarımız bizim yanımızda olursa bu kötü günleri el birliği ile atlacağımıza inanıyorum. Pendikspor maçını kazanarak bu kötü gidişe son verip İstanbul’dan galibiyet ile Çorum’a dönmek en büyük isteğimiz, umarım hakkımızda hayırlısı olur’ dedi.