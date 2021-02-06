Zorlu maça genç ve başarılı hakem

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın yarın sahasında oynayacağı zorlu Kocaelispor maçını İzmir bölgesi genç hakemlerinden Mehmet Çağatay Lakot yönetecek.

Hakem kökenli bir aileden gelen ve Trabzon’da hakemliğe başlayan ardından İzmir’e geçen Mehmet Çağatay Lakot üç yıl içinde Bölgesel amatör ligden 2. ligde düdük çalacak pozisyona geldi. Çorumspor’un da maçlarını yönetmiş ardından Merkez Hakem Kurulu üyeleğide yapmış tecrübeli isim Alican Lakot’un oğulu ilen Mehmet Çağatay fiziği ve başarılı yönetimleri ile ile dikkat çekti ve kısa sürede üst liglerde görev almaya başladı.

Genç hakem 2017-18 sezonunda Bölgesel amatör ligde Eti Lisesi’nin iki maçında düdük çaldı. Çorum FK’nın ise bundan önce bir maçında dördüncü hakem bir maçında ise orta hakem olarak görev yaptı.

İlk olarak 10 Eylül 2017’de Çorum FK’nın evinde Çankaya FK ile 2-2 berabere kaldığı maçta dördüncü hakem olarak görev yapan Lakot aynı sezon BAL’da Eti Lisesi’nin Amasyaspor’a deplasmanda 4-0 yenildiği aynı sezon yine Eti Lisesi’nin Sinopspor ile evinde 0-0 berabere kaldığı maçlarda düdük çaldı.

Çorum FK’nın 2 Mart 2019’da Anagold Erzincanspor deplasmanında 2-1 galip geldiği maçta düdük çalan Mehmet Çağatay Lakot bu maçlara Trabzon bölgesi hakemi olarak geldi. İzmir bölgesi olarak ise yarınki maçta ilk kez düdük çalacak.

Maçın yardımcı hakemleride İzmir’den Çağrıcan Pazarcıklı ve Muhammet Ali Doğan. Maçın dördüncü hakemi ise Emre Bulut.