‘Zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğiz’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir uzun bir aranın ardından çıktıkları lig maçını kazanmak için ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini ancak son dakikalarda yedikleri golle sahadan bir puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Taşdemir oldukça sıkıntılı bir sürecin ardından takım olarak çalışmaya başladıklarını eksikde olsalar futbolu özlediklerini belirterek ‘Bu zor süreçte bizlerde işimizi yapmak için çok mücadele verdik. Yaşadığımız bu olumsuzlukların ardından Erzincanspor maçına mutlak kazanmak için çıktı.

Maçın geneline baktığımızda iyi oynadığımız ve istediklerini sahaya yansıttığımız bölümler var. Fakat yapmamız gereken bölümlerde yaşadık. Bizim amacımız istediklerimizi yaptığımız bölümleri maçın geneline yayarak galibiyetler almak istiyoruz.

Galip gelmek istediğimiz maçta öne geçmemize rağmen son dakikalarda yediğimiz golle sahadan beraberlikle ayrıldık. Kazanamadığımız için tabiki üzgünüz. Fakat lig uzun bir maraton ve biz bu zorlu yarışta daha çok çalışarak ve takım olarak daha çok kenetlenerek zorlukların üstesinden geleceğiz. Erzincan maçını unuttuk ve bugün perşembe günü oynayacağımız Hekimoğlu’na motive olduk’ dedi.