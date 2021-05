‘102 yıl önce yakılan meşale bugünümüze ışık tutuyor’

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

102 yıl önce Samsun’da yakılan meşalenin tüm yurdu destansı bir dirençle aydınlatmaya başladığını ifade eden Başkan Şahiner, mesajında şunları dile getirdi: “O gün yakılan özgürlük meşalesi bugün milyonlarca gencin ellerinde geleceğimize ışık tutmaktadır. Bugünkü bağımsızlığımızı ve varlığımızı şüphesiz ki o günlerde verilen kahramanca mücadeleye borçluyuz.

İstiklal ki, gençlerimizin en önemli şuurudur. Gençlerimiz bugünden daha güzel yarınlarımız için hem teminatımız, hem gücümüz, hem de umudumuzdur. Onların her bakımdan donanımlı olabilmesi bizim bugün onlara verdiğimiz eğitim ve önemle mümkün olacaktır. Onlar için taşıdığımız mesuliyetin farkındayız. Biz gençlerimizin canları pahasına vatanımıza, milletimize sahip çıkacağına şüphesiz inanıyoruz. Zaferlere imza atan ecdadımızın torunları, geçmişte kendinde bulduğu kudreti, imanı ve azmi bugün de korumaktadır. Bu inançla yolumuza devam eden nesiller olarak her gencimizin fikrine, enerjisine olan ihtiyacımızın bizim de gücümüz olduğunun bilincindeyiz. Kapımız gençlerimize her daim açıktır. Biz beraber yol alacağımızın bilincindeyiz. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum. Tüm gençlerimizin ve vatandaşlarımızın bayramını içtenlikle kutlayarak, saygılar sunuyorum.”