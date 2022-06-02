Ahlatcı’ya Sungurlu’ya yatırım daveti

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın yeni yatırımları için Çorum OSB’den yer isteyeceklerini ancak verilmemesi halinde yatırımı Sungurlu OSB’ye yapacaklarını belirtmesinin ardından Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Ahlatcı’nın yeni yatırım ile ilgili açıklamasının ardından bir açıklamada bulunan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yatırımın Sungurlu’ya yapıldığı takdirde Sungurlu Belediyesi olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Ticaret Odası Başkanlığı döneminde Sungurlu OSB’nin gelişmesi için büyük bir çaba sarf ettiklerini söyleyen Başkan Şahiner, Ahmet Ahlatcı’nın Türkiye’nin ve Çorum’un büyük değerlerinden biri olduğunu, halkın içinden olan, Çorum için uğraşan ve bütün Çorum için çalışan bir kişi olduğunu söyledi.

Şahiner, Ahlatcı’nın bu büyük yatırımı Sungurlu’ya yapmasını dilediklerini belirterek, “Bizde Sungurlu Belediyesi olarak kendisine her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeni yatırımı barut fabrikası için Çorum OSB'nin kendilerine yer vermemesi durumunda Sungurlu OSB'ye kurmayı düşündüklerini belirtmişti. (Haber Merkezi)